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25 Декабрь 2016 г.

Грузия: лишение свободы за хранение до 70 граммов марихуаны негуманно

Продажа наркотика - по-прежнему уголовное преступление. Однако далее суд намерен заняться вопросом о неконституционности уголовного наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотиков в личных целях, передает Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии.

belaruspartisan 4:10:00 CET

В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

zonakz 10:16:00 CET

В Грузии отменили тюремное наказание за курение марихуаны

polit 9:24:00 CET

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