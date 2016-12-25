Продажа наркотика - по-прежнему уголовное преступление. Однако далее суд намерен заняться вопросом о неконституционности уголовного наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотиков в личных целях, передает Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. belaruspartisan 4:10:00 CET