Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Декабрь 2016 г.

В январе—ноябре объем жилищного строительства в Минске снизился почти на треть

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки — 101,2 тыс. квадратных метров (на 40,3% меньше, чем в январе—ноябре 2015 года), в многоквартирных жилых домах — 180,9 тыс. квадратных метров.

belaruspartisan 15:29:00 CET

Объем жилищного строительства в Минске снизился почти на треть

charter97 14:39:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Сергея Лукьяненко (2)

у Львова (2)

Мартон Генгеши (1)

Ян Жарин (1)

Help about this topicOther Names

Prawo i Sprawiedliwość (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.