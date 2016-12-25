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25 Декабрь 2016 г.
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В январе—ноябре объем жилищного строительства в Минске снизился почти на треть
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Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки — 101,2 тыс. квадратных метров (на 40,3% меньше, чем в январе—ноябре 2015 года), в многоквартирных жилых домах — 180,9 тыс. квадратных метров.
belaruspartisan 15:29:00 CET
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