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24 Декабрь 2016 г.

Лайнер «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан несмотря на запрет

Пассажирский самолет авиакомпании Уральские авиалинии вылетел из Краснодара в Душанбе несмотря на запрет со стороны властей Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную краснодарского аэропорта. Как рассказали агентству в аэропорту, рейс вылетел с двухчасовой задержкой в 05:36 мск (по плану он должен был вылететь в 03:15).

rbc 8:28:00 CET

10:32 Российский лайнер нарушил запрет на полеты в Таджикистан

rosbalt 9:36:00 CET

Рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Душанбе, несмотря на запрет Таджикистана

gazeta-ru 6:44:00 CET

"Уральские авиалинии" продолжили полеты в Таджикистан по расписанию

interfax-ru 5:43:00 CET

"Уральские авиалинии" послали самолет в Душанбе вопреки запрету

newsru 8:04:00 CET

Российский авиалайнер вылетел в Душанбе вопреки запрету Таджикистана

lenta 6:24:00 CET

Российский самолет вылетел в Душанбе, несмотря на запрет Таджикистана

kp 6:16:00 CET

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