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24 Декабрь 2016 г.
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Лайнер «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан несмотря на запрет
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Пассажирский самолет авиакомпании Уральские авиалинии вылетел из Краснодара в Душанбе несмотря на запрет со стороны властей Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную краснодарского аэропорта. Как рассказали агентству в аэропорту, рейс вылетел с двухчасовой задержкой в 05:36 мск (по плану он должен был вылететь в 03:15).
rbc 8:28:00 CET
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