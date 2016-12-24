Пассажирский самолет авиакомпании Уральские авиалинии вылетел из Краснодара в Душанбе несмотря на запрет со стороны властей Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную краснодарского аэропорта. Как рассказали агентству в аэропорту, рейс вылетел с двухчасовой задержкой в 05:36 мск (по плану он должен был вылететь в 03:15). rbc 8:28:00 CET