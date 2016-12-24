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24 Декабрь 2016 г.
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СМИ сообщили о задолженности МВД по выплатам адвокатам в 700 млн руб.
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Задолженность МВД по выплатам адвокатам составила 700 млн руб. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России (ФПАР). По словам исполнительного вице-президента ФПАР Андрея Сучкова, проблемы с выплатами за услуги адвокатов, которых приглашали дознаватели и следователи....
rbc 6:03:00 CET
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