Российский МИД подверг резкой критике демонтаж Памятника благодарности, установленного в польском городе Ланьцут в память о советских воинах, сражавшихся за освобождение Польши от нацистской оккупации. В сообщении на сайте МИД РФ решение польских властей названо очередным актом демонстративного цинизма. ntv 14:25:00 CET