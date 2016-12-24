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24 Декабрь 2016 г.

МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше

Российский МИД подверг резкой критике демонтаж Памятника благодарности, установленного в польском городе Ланьцут в память о советских воинах, сражавшихся за освобождение Польши от нацистской оккупации. В сообщении на сайте МИД РФ решение польских властей названо очередным актом демонстративного цинизма.

ntv 14:25:00 CET

24.12.2016 18:32 : Российский МИД опасается массового истребления советских и российских памятников в Польше

echomsk 17:52:00 CET

МИД РФ заявил о демонстративном цинизме Польши

polit 17:40:00 CET

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