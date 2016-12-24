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24 Декабрь 2016 г.
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МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше
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Российский МИД подверг резкой критике демонтаж Памятника благодарности, установленного в польском городе Ланьцут в память о советских воинах, сражавшихся за освобождение Польши от нацистской оккупации. В сообщении на сайте МИД РФ решение польских властей названо очередным актом демонстративного цинизма.
ntv 14:25:00 CET
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