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24 Декабрь 2016 г.

НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря "шамильской банды"

Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане двух боевиков шамильской банды, в том числе ее главаря. Двое боевиков были уничтожены в селении Телетль Шамильского района Дагестана в ночь на 24 декабря после того, как НАК : Один из них — Ибрагим Амиров, главарь так называемой шамильской банды.

ntv 10:23:00 CET

В Дагестане подтвердили уничтожение главаря "шамильской" банды

rg 11:40:00 CET

В Дагестане ликвидирован главарь «шамильской» банды

izvestia-ru 10:45:00 CET

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