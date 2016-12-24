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24 Декабрь 2016 г.
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НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря "шамильской банды"
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Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане двух боевиков шамильской банды, в том числе ее главаря. Двое боевиков были уничтожены в селении Телетль Шамильского района Дагестана в ночь на 24 декабря после того, как НАК : Один из них — Ибрагим Амиров, главарь так называемой шамильской банды.
ntv 10:23:00 CET
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