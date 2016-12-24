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24 Декабрь 2016 г.

Женщина, провалившаяся в шахту лифта в Москве, оказалась известной актрисой

Женщина, которая накануне упала в шахту лифта в Институте театрального искусства на Ботанической улице, оказалась заслуженной артисткой России Раисой Мухаметшиной. Накануне сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина получила травмы при падении в шахту лифта . Сообщалось, что женщина упала в шахту лифта с уровня первого этажа.

ntv 13:55:00 CET

В Москве в шахту лифта упала заслуженная артистка РФ Раиса Мухаметшина

rg 16:11:00 CET

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