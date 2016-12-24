Женщина, которая накануне упала в шахту лифта в Институте театрального искусства на Ботанической улице, оказалась заслуженной артисткой России Раисой Мухаметшиной. Накануне сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина получила травмы при падении в шахту лифта . Сообщалось, что женщина упала в шахту лифта с уровня первого этажа. ntv 13:55:00 CET