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24 Декабрь 2016 г.
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Женщина, провалившаяся в шахту лифта в Москве, оказалась известной актрисой
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Женщина, которая накануне упала в шахту лифта в Институте театрального искусства на Ботанической улице, оказалась заслуженной артисткой России Раисой Мухаметшиной. Накануне сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина получила травмы при падении в шахту лифта . Сообщалось, что женщина упала в шахту лифта с уровня первого этажа.
ntv 13:55:00 CET
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