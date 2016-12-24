Владимир Мединский рассказал о задачах комиссии по вопросам в театральной сфере Министр культуры России Владимир Мединский считает, что специальная комиссия с участием авторитетных театральных деятелей должна вырабатывать рекомендации по развитию театрального дела и театрального образования, а не заниматься решением конфликтных ситуаций. «Нас не интересуют сложные театральные ситуации. kommersant 11:37:00 CET Мединский расширил задачи комиссии по вопросам в театральной сфере rg 15:26:00 CET

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