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24 Декабрь 2016 г.

Баскетболистки УГМК в восьмой раз стали обладательницами Кубка России

Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК победили команду курского «Динамо» в финале Кубка России. Матч, прошедший в субботу в Курске, завершился со счетом 66:60 (11:14, 25:19, 11:18, 19:9). Екатеринбургская команда УГМК уже восьмой раз в своей истории становится обладателем Кубка России. «Динамо» завоевывало трофей дважды.

izvestia-ru 18:52:00 CET

Баскетболистки УГМК обыграли «Динамо» в финале Кубка России

kommersant 23:10:00 CET

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