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24 Декабрь 2016 г.

Памятная доска Маннергейму останется в музее Первой мировой войны

Минкульт РФ не будет настаивать на размещении памятной доски Карлу Маннергейму на одном из зданий Санкт-Петербурга, объект передан в музей Первой мировой войны. Об этом сообщил глава министерства Владимир Мединский. «Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда....

izvestia-ru 14:48:00 CET

Мединский высказался о судьбе памятной доски Маннергейму

fontanka 17:51:00 CET

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