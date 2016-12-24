Минкульт РФ не будет настаивать на размещении памятной доски Карлу Маннергейму на одном из зданий Санкт-Петербурга, объект передан в музей Первой мировой войны. Об этом сообщил глава министерства Владимир Мединский. «Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда.... izvestia-ru 14:48:00 CET