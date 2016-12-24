После теракта в Берлине власти Рима запретили проезд грузовых транспортных средств в центр города. Местная пресса сообщает, что принятые меры коснутся транспорта весом более 3,5 т и будут действовать с 24 по 26 декабря и с 1 по 6 января. Введенным запретом власти Рима хотят обезопасить места массовых праздничных гуляний. izvestia-ru 13:48:00 CET