Main Menu

News language and date

Analysis over time

24 Декабрь 2016 г.

Власти Рима запретили проезд грузовиков в центр города

После теракта в Берлине власти Рима запретили проезд грузовых транспортных средств в центр города. Местная пресса сообщает, что принятые меры коснутся транспорта весом более 3,5 т и будут действовать с 24 по 26 декабря и с 1 по 6 января. Введенным запретом власти Рима хотят обезопасить места массовых праздничных гуляний.

izvestia-ru 13:48:00 CET

После терактов в Берлине власти Рима запретили грузовикам въезд в город

vesti 11:29:00 CET

В Европе усилены меры безопасности на праздники

korrespondent 19:09:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Власти Рима (2)

Жан-Марк Фалькон (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.