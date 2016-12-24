СМИ: Куба начала выпуск портативных компьютеров ГАВАНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Первая линия по производству ноутбуков и планшетных компьютеров открыта в Гаване. Об этом сообщила газета Granma. Фабрика, принадлежащая кубинскому промышленному предприятию информатики, связи и электроники, собирает ноутбуки с процессорами Core i3, Celeron и Core i5 шестого поколения. itartass_ru 12:06:00 CET Куба начала производство ноутбуков и планшетов на процессорах Intel life 14:38:00 CET

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