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24 Декабрь 2016 г.
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СМИ: Куба начала выпуск портативных компьютеров
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ГАВАНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Первая линия по производству ноутбуков и планшетных компьютеров открыта в Гаване. Об этом сообщила газета Granma. Фабрика, принадлежащая кубинскому промышленному предприятию информатики, связи и электроники, собирает ноутбуки с процессорами Core i3, Celeron и Core i5 шестого поколения.
itartass_ru 12:06:00 CET
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