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24 Декабрь 2016 г.

Источник: в Дагестане уничтожены двое боевиков Происшествия 24 декабря, 8:49

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе боестолкновения в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. "При проведении оперативных мероприятий в Шамильском районе Дагестана на окраине села Телетль силовики наткнулись на предполагаемых боевиков.

itartass_ru 7:04:00 CET

Источник: в Дагестане уничтожены двое боевиков Среди убитых - главарь местной банды Ибрагим Амиров

itartass_ru 8:21:00 CET

Лидер бандгруппы уничтожен в Дагестане

vz 8:43:00 CET

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