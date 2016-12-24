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24 Декабрь 2016 г.
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Источник: в Дагестане уничтожены двое боевиков Происшествия 24 декабря, 8:49
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МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе боестолкновения в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. "При проведении оперативных мероприятий в Шамильском районе Дагестана на окраине села Телетль силовики наткнулись на предполагаемых боевиков.
itartass_ru 7:04:00 CET
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