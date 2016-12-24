МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе боестолкновения в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. "При проведении оперативных мероприятий в Шамильском районе Дагестана на окраине села Телетль силовики наткнулись на предполагаемых боевиков. itartass_ru 7:04:00 CET