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23 Декабрь 2016 г.

Кокорин приравнял себя к олимпийскому чемпиону

Форвард Зенита играл в волейбол на пляже и решил, что один из его ударов достоин триумфатора Олимпиады-2012 Дмитрия Мусэрского Российский футболист, нападающий петербургского клуба Зенит Александр Кокорин сравнил себя со знаменитым волейболистом, олимпийским чемпионом2012 года Дмитрием Мусэрским. Как сообщает портал Life.

trud 17:16:00 CET

Кокорин приравнял себя к олимпийскому чемпиону

life 16:17:00 CET

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