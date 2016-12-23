Форвард Зенита играл в волейбол на пляже и решил, что один из его ударов достоин триумфатора Олимпиады-2012 Дмитрия Мусэрского Российский футболист, нападающий петербургского клуба Зенит Александр Кокорин сравнил себя со знаменитым волейболистом, олимпийским чемпионом2012 года Дмитрием Мусэрским. Как сообщает портал Life. trud 17:16:00 CET