|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Декабрь 2016 г.
|
|
Кокорин приравнял себя к олимпийскому чемпиону
|
Форвард Зенита играл в волейбол на пляже и решил, что один из его ударов достоин триумфатора Олимпиады-2012 Дмитрия Мусэрского Российский футболист, нападающий петербургского клуба Зенит Александр Кокорин сравнил себя со знаменитым волейболистом, олимпийским чемпионом2012 года Дмитрием Мусэрским. Как сообщает портал Life.
trud 17:16:00 CET
|
|
|
|