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23 Декабрь 2016 г.
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17:31 СМИ: Савченко упрашивала украинских военных пустить ее в ДНР
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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пыталась прорваться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР еще до своей поездки на переговоры с главами этих республик в Минск. Об этом в интервью Online.ua рассказал руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук. Есть у меня знакомый волонтер.
rosbalt 15:59:00 CET
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