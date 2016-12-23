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23 Декабрь 2016 г.

17:31 СМИ: Савченко упрашивала украинских военных пустить ее в ДНР

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пыталась прорваться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР еще до своей поездки на переговоры с главами этих республик в Минск. Об этом в интервью Online.ua рассказал руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук. Есть у меня знакомый волонтер.

rosbalt 15:59:00 CET

Стали известны подробности того, как Савченко прорывалась на встречу с главарями "ДНР" и ЛНР"

obozrevatel 11:39:00 CET

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