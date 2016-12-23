Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пыталась прорваться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР еще до своей поездки на переговоры с главами этих республик в Минск. Об этом в интервью Online.ua рассказал руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук. Есть у меня знакомый волонтер. rosbalt 15:59:00 CET