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23 Декабрь 2016 г.
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Полицейские изъяли в Иркутске 10 тыс. бутылок «Боярышника»
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Иркутские полицейские изъяли 10 тыс. бутылок косметического средства Боярышник. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД со ссылкой на официального представителя российского ведомства Ирину Волк. По ее словам, Боярышник, разлитый в стеклянные емкости по 250 мл, был обнаружен в одном из коттеджей Иркутска.
rbc 6:01:00 CET
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