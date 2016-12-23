Иркутские полицейские изъяли 10 тыс. бутылок косметического средства Боярышник. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД со ссылкой на официального представителя российского ведомства Ирину Волк. По ее словам, Боярышник, разлитый в стеклянные емкости по 250 мл, был обнаружен в одном из коттеджей Иркутска. rbc 6:01:00 CET