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23 Декабрь 2016 г.

Полицейские изъяли в Иркутске 10 тыс. бутылок «Боярышника»

Иркутские полицейские изъяли 10 тыс. бутылок косметического средства Боярышник. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД со ссылкой на официального представителя российского ведомства Ирину Волк. По ее словам, Боярышник, разлитый в стеклянные емкости по 250 мл, был обнаружен в одном из коттеджей Иркутска.

rbc 6:01:00 CET

07:45 Иркутские полицейские изъяли 10 тыс. бутылок «Боярышника»

rosbalt 5:58:00 CET

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