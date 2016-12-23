Нападающий Реала португалец Криштиану Роналду продолжает делать добрые дела. Давно известно, что несмотря на чрезмерный нарциссизм, у Криштиану Роналду очень доброе сердце. Португалец регулярно помогает нуждающимся людям, особенно детям. На сей раз обладатель четырех Золотых мячей решил поддержать детей Сирии. korrespondent 16:21:00 CET