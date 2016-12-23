Main Menu

News language and date

Analysis over time

23 Декабрь 2016 г.

Роналду сделал щедрое пожертвование для детей Сирии

Нападающий Реала португалец Криштиану Роналду продолжает делать добрые дела. Давно известно, что несмотря на чрезмерный нарциссизм, у Криштиану Роналду очень доброе сердце. Португалец регулярно помогает нуждающимся людям, особенно детям. На сей раз обладатель четырех Золотых мячей решил поддержать детей Сирии.

korrespondent 16:21:00 CET

Роналду записал видеообращение для детей Сирии

day 17:22:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Syrian Arab Republic (3)

Help about this topicPlaces

Halab(SY)

Help about this topicRelated People

Криштиану Роналду (4)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.