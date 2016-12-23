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23 Декабрь 2016 г.
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Роналду сделал щедрое пожертвование для детей Сирии
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Нападающий Реала португалец Криштиану Роналду продолжает делать добрые дела. Давно известно, что несмотря на чрезмерный нарциссизм, у Криштиану Роналду очень доброе сердце. Португалец регулярно помогает нуждающимся людям, особенно детям. На сей раз обладатель четырех Золотых мячей решил поддержать детей Сирии.
korrespondent 16:21:00 CET
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