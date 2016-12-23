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23 Декабрь 2016 г.

Сотни людей пришли проститься с актером Вячеславом Шалевичем  sv

В Москве в пятницу прощаются с народным артистом России Вячеславом Шалевичем. Траурная церемония проходит в театре им. Евг. Вахтангова. Почтить память актера в театр, где Шалевич прослужил всю жизнь, пришли сотни людей, сообщает « Актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Вячеслав Шалевич, который был старейшим актером театра им.

izvestia-ru 11:13:00 CET

Сотни человек в Москве пришли проститься с актером Вячеславом Шалевичем

rg 10:46:00 CET

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