В Москве в пятницу прощаются с народным артистом России Вячеславом Шалевичем. Траурная церемония проходит в театре им. Евг. Вахтангова. Почтить память актера в театр, где Шалевич прослужил всю жизнь, пришли сотни людей, сообщает « Актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Вячеслав Шалевич, который был старейшим актером театра им. izvestia-ru 11:13:00 CET