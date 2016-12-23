Национализацию ПриватБанка прокомментировал один из бывших крупнейших бенефициаров банка Игорь Коломойский, сообщает сайт ТСН.ua. "Я хочу поблагодарить Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь.... interfax-ua-ru 7:59:00 CET