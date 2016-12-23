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23 Декабрь 2016 г.
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Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка - СМИ
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Национализацию ПриватБанка прокомментировал один из бывших крупнейших бенефициаров банка Игорь Коломойский, сообщает сайт ТСН.ua. "Я хочу поблагодарить Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь....
interfax-ua-ru 7:59:00 CET
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