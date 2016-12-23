Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией задержала в столичном регионе семерых участников ячейки религиозного объединения "Таблиги Джамаат" (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ). "ФСБ России совместно с МВД при силовой поддержке "Росгвардии" в.... interfax-ru 5:02:00 CET