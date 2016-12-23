|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Декабрь 2016 г.
|
|
Виктор Гончаренко: Буду требовать от ЦСКА красивой игры
|
23.12.2016, 9:01 Виктор Гончаренко Фото: sport-express.ru. Белорусский специалист, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился планами на то, какую игру ожидает видеть от своей команды. - Мы привыкли, что ЦСКА при Слуцком почти всегда играл по одной схеме. Стоит ли ждать, что вы ее поменяете? – Все зависит от того, кто к нам придет.
charter97 7:22:00 CET
|
|
|
|