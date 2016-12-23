Виктор Гончаренко: Буду требовать от ЦСКА красивой игры 23.12.2016, 9:01 Виктор Гончаренко Фото: sport-express.ru. Белорусский специалист, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился планами на то, какую игру ожидает видеть от своей команды. - Мы привыкли, что ЦСКА при Слуцком почти всегда играл по одной схеме. Стоит ли ждать, что вы ее поменяете? – Все зависит от того, кто к нам придет. charter97 7:22:00 CET Виктор Гончаренко: «В БАТЭ от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА» belaruspartisan 6:22:00 CET

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