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23 Декабрь 2016 г.

СК завершил расследование по делу об отравлении угарным газом в Борисове

Автор: БДГ Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту отравления двух семей угарным газом в Борисове. Напомним, что в 27 января этого года в пятиэтажном доме в Борисове произошла трагедия. В одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары, а....

bdg 11:11:00 CET

Двое сотрудников «Борисовгаза» ответят за отравление угарным газом шести борисовчан

belaruspartisan 6:22:00 CET

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