|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Декабрь 2016 г.
|
|
СК завершил расследование по делу об отравлении угарным газом в Борисове
|
Автор: БДГ Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту отравления двух семей угарным газом в Борисове. Напомним, что в 27 января этого года в пятиэтажном доме в Борисове произошла трагедия. В одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары, а....
bdg 11:11:00 CET
|
|
|