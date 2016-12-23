Автор: БДГ Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту отравления двух семей угарным газом в Борисове. Напомним, что в 27 января этого года в пятиэтажном доме в Борисове произошла трагедия. В одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары, а.... bdg 11:11:00 CET