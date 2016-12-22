Астана. 22 декабря. КазТАГ - Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК О волонтерской деятельности. Данный законопроект разработан в целях создания правовой основы института волонтерской деятельности, - говорится в заключении профильного комитета сената. zonakz 7:03:00 CET