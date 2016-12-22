Main Menu

News language and date

Analysis over time

22 Декабрь 2016 г.

Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности

Астана. 22 декабря. КазТАГ - Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК О волонтерской деятельности. Данный законопроект разработан в целях создания правовой основы института волонтерской деятельности, - говорится в заключении профильного комитета сената.

zonakz 7:03:00 CET

Деятельность волонтеров законодательно упорядочат в Казахстане

inform 8:14:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Оксана Скибан (1)

Гульнар Иксанова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.