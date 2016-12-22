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22 Декабрь 2016 г.
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Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности
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Астана. 22 декабря. КазТАГ - Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли закон РК О волонтерской деятельности. Данный законопроект разработан в целях создания правовой основы института волонтерской деятельности, - говорится в заключении профильного комитета сената.
zonakz 7:03:00 CET
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