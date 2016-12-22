В Союзе конькобежцев России (СКР) подтвердили отмену финала Кубка мира по конькобежному спорту 2017 года в Челябинске, его переносят в связи с рекомендациями МОК. Решение принял международный союз конькобежцев, который уведомил об этом СКР. Решение основано на рекомендациях МОК, сообщил глава Союза.... vz 19:27:00 CET