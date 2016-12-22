Американский актер Стивен Сигал, недавно получивший российское гражданство, стал соучредителем компании "Русские ярмарки", которая организует торговые площадки по всей России. Об этом сообщает РБК. По данным издания, Сигалу принадлежит 20 процентов компании, а остальной ее частью владеет глава "Федерации общин горских евреев" России Акиф Гилалов. svobodanews 15:28:00 CET