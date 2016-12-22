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22 Декабрь 2016 г.

РБК: Стивен Сигал стал соучредителем компании "Русские ярмарки"

Американский актер Стивен Сигал, недавно получивший российское гражданство, стал соучредителем компании "Русские ярмарки", которая организует торговые площадки по всей России. Об этом сообщает РБК. По данным издания, Сигалу принадлежит 20 процентов компании, а остальной ее частью владеет глава "Федерации общин горских евреев" России Акиф Гилалов.

svobodanews 15:28:00 CET

Стивен Сигал стал соучредителем компании «Русские ярмарки»

profile 14:31:00 CET

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