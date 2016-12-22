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22 Декабрь 2016 г.

11:56 В Русском музее открылась масштабная выставка работ Айвазовского

В петербургском Русском музее 22 декабря начала работу выставка Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения. На ней представлено самое большое собрание шедевров известного мариниста. По словам искусствоведа, заведующего отделом живописи XVIII начала XIX веков Русского музея Григория....

rosbalt 10:00:00 CET

Сотни петербуржцев выстроились в очередь, чтобы увидеть картины Айвазовского

life 11:18:00 CET

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