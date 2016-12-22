В петербургском Русском музее 22 декабря начала работу выставка Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения. На ней представлено самое большое собрание шедевров известного мариниста. По словам искусствоведа, заведующего отделом живописи XVIII начала XIX веков Русского музея Григория.... rosbalt 10:00:00 CET