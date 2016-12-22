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22 Декабрь 2016 г.
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11:56 В Русском музее открылась масштабная выставка работ Айвазовского
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В петербургском Русском музее 22 декабря начала работу выставка Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения. На ней представлено самое большое собрание шедевров известного мариниста. По словам искусствоведа, заведующего отделом живописи XVIII начала XIX веков Русского музея Григория....
rosbalt 10:00:00 CET
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