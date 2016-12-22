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22 Декабрь 2016 г.

Премьер Сербии: Москва подарит Белграду истребители и танки

По словам премьер-министра Сербии, договор о передаче вооружения должен быть подписан в ближайшее время. Пока же стороны обсуждают варианты передачи военной техники. Так, по словам Вучича, машины либо сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию, либо будут переданы Сербии уже после обновления.

ntv 17:32:00 CET

Россия подарит Сербии шесть МиГ-29 и танки – СМИ

vedomosti 14:09:00 CET

Какое оружие Россия подарит Сербии

rg 18:09:00 CET

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