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22 Декабрь 2016 г.
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Премьер Сербии: Москва подарит Белграду истребители и танки
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По словам премьер-министра Сербии, договор о передаче вооружения должен быть подписан в ближайшее время. Пока же стороны обсуждают варианты передачи военной техники. Так, по словам Вучича, машины либо сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию, либо будут переданы Сербии уже после обновления.
ntv 17:32:00 CET
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