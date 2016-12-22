По словам премьер-министра Сербии, договор о передаче вооружения должен быть подписан в ближайшее время. Пока же стороны обсуждают варианты передачи военной техники. Так, по словам Вучича, машины либо сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию, либо будут переданы Сербии уже после обновления. ntv 17:32:00 CET