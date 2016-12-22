Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать намерение Алексея Навального баллотироваться на высший государственный пост. Песков отметил, что, во-первых, пока темы выборов на повестке дня нет. Следом пресс-секретарь главы государства сослался на Конституцию. ntv 13:31:00 CET