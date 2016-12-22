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22 Декабрь 2016 г.
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Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать намерение Алексея Навального баллотироваться на высший государственный пост. Песков отметил, что, во-первых, пока темы выборов на повестке дня нет. Следом пресс-секретарь главы государства сослался на Конституцию.
ntv 13:31:00 CET
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