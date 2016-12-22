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22 Декабрь 2016 г.

Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать намерение Алексея Навального баллотироваться на высший государственный пост. Песков отметил, что, во-первых, пока темы выборов на повестке дня нет. Следом пресс-секретарь главы государства сослался на Конституцию.

ntv 13:31:00 CET

Песков прокомментировал решение Навального баллотироваться в президенты России

kp 11:04:00 CET

Пресс-секретарь Путина прокомментировал намерение Навального стать президентом

inform 12:16:00 CET

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