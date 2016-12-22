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22 Декабрь 2016 г.

Норвегия решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Норвежские спортсмены потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) отменить международные соревнования по биатлону, которые должны пройти в России, и дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в применении допинга. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании (BBU).

novayagazeta 7:53:00 CET

Отечественный биатлон пока избежал максимально жестких санкций

kommersant 21:23:00 CET

"Астматики" объявили бойкот России

kp 18:41:00 CET

23.12.2016 00:00 : Международный союз биатлонистов не стал дисквалифицировать сборную России

echomsk 22:51:00 CET

Российский биатлон хотят убить

km 23:46:00 CET

Великобритания, Норвегия и Чехия заявили о бойкоте Кубка мира по биатлону в Тюмени

tatar-inform 6:06:00 CET

Сборная Украины не будет бойкотировать КМ по биатлону в Тюмени

fontanka 17:54:00 CET

IBU вынес решение в отношении российских биатлонистов

kommersant 18:52:00 CET

Норвегия, Великобритания и Чехия проигнорируют российский этап Кубка мира по биатлону

vedomosti 4:53:00 CET

Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

lenta 2:03:00 CET

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