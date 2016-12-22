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22 Декабрь 2016 г.
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Норвегия решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
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Норвежские спортсмены потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) отменить международные соревнования по биатлону, которые должны пройти в России, и дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в применении допинга. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании (BBU).
novayagazeta 7:53:00 CET
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