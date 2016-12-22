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Analysis over time

22 Декабрь 2016 г.

ГА ООН распорядилась начать сбор и анализ доказательств совершенных в Сирии преступлений

ООН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральная Ассамблея ООН распорядилась создать "беспристрастный и независимый механизм", которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах.

itartass_ru 5:08:00 CET

ООН не удалось установить виновных в сентябрьском обстреле гумконвоя в Сирии

kommersant 1:12:00 CET

Комиссия ООН не установила виновных в обстреле гумконвоя в Сирии

rg 1:23:00 CET

Генассамблея ООН займется расследованием военных преступлений в Сирии

vedomosti 5:53:00 CET

ООН решила создать механизм преследования виновных в преступлениях в Сирии

lenta 1:17:00 CET

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