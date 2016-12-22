ООН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральная Ассамблея ООН распорядилась создать "беспристрастный и независимый механизм", которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах. itartass_ru 5:08:00 CET