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22 Декабрь 2016 г.

Подозреваемого в берлинском теракте заметили в торговом центре в Дюссельдорфе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения полиции стянуты к торговому центру в германском городе Дюссельдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) после поступления сообщения о том, что там находится подозреваемый в совершении теракта в Берлине, сообщает в среду издание Bild.

interfax-ru 5:42:00 CET

Прокуратура Германии предлагает €100 тысяч за информацию о подозреваемом в берлинском теракте

kommersant 7:01:00 CET

Гражданина Туниса объявили в розыск по делу о теракте в Берлине

interfax-ru 5:42:00 CET

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