Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения полиции стянуты к торговому центру в германском городе Дюссельдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) после поступления сообщения о том, что там находится подозреваемый в совершении теракта в Берлине, сообщает в среду издание Bild. interfax-ru 5:42:00 CET