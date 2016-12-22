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22 Декабрь 2016 г.
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Подозреваемого в берлинском теракте заметили в торговом центре в Дюссельдорфе
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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения полиции стянуты к торговому центру в германском городе Дюссельдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) после поступления сообщения о том, что там находится подозреваемый в совершении теракта в Берлине, сообщает в среду издание Bild.
interfax-ru 5:42:00 CET
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