|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Декабрь 2016 г.
|
|
СМИ: Верховную раду распустят весной
|
Верховная рада (ВР) Украины уже весной 2017 года может быть распущена, после чего стране предстоит провести досрочные парламентские выборы; необходимость досрочно прекратить деятельность украинских законодателей возникла из-за нежелания парламентских партий работать в существующем составе, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Раде.
vz 8:03:00 CET
|
|
|