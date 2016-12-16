Верховная рада (ВР) Украины уже весной 2017 года может быть распущена, после чего стране предстоит провести досрочные парламентские выборы; необходимость досрочно прекратить деятельность украинских законодателей возникла из-за нежелания парламентских партий работать в существующем составе, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Раде. vz 8:03:00 CET