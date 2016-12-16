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16 Декабрь 2016 г.
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Бьорндален отказался обвинять российских биатлонистов в употреблении допинга
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Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что не будет обвинять российских спортсменов в употреблении допинга, пока не представлены доказательства. По мне, все российские спортсмены чисты, пока их не дисквалифицировали. Но если хоть 10 процентов информации о допинге - правда, это катастрофа.
vz 1:15:00 CET
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