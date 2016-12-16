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16 Декабрь 2016 г.

В Китае из-за смога объявили "красную" тревогу

Самый высокий уровень тревоги, "красный", объявлен в 23 северных городах Китая из-за резкого ухудшения качества воздуха. Как сообщает в пятницу, 16 декабря, Reuters, природоохранные органы в Китае посоветовали объявить в этих городах красный уровень тревоги – самое высокое из возможных предупреждений о загрязнении воздуха.

telegraf-by 10:39:00 CET

В Пекине ввели наивысший уровень тревоги из-за качества воздуха

rg 0:00:00 CET

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