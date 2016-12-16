Самый высокий уровень тревоги, "красный", объявлен в 23 северных городах Китая из-за резкого ухудшения качества воздуха. Как сообщает в пятницу, 16 декабря, Reuters, природоохранные органы в Китае посоветовали объявить в этих городах красный уровень тревоги – самое высокое из возможных предупреждений о загрязнении воздуха. telegraf-by 10:39:00 CET