Члены Профсоюза работников высшей школы Университетская солидарность написали заявление, в котором требуют не допускать дальнейшего сокращения расходов на образование. Министерство образования и науки РФ вынесло на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2010 гг. rosbalt 13:27:00 CET