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16 Декабрь 2016 г.
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14:58 В «Университетской солидарности» выступили против сокращения расходов на образование
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Члены Профсоюза работников высшей школы Университетская солидарность написали заявление, в котором требуют не допускать дальнейшего сокращения расходов на образование. Министерство образования и науки РФ вынесло на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2010 гг.
rosbalt 13:27:00 CET
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