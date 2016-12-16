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16 Декабрь 2016 г.

14:58 В «Университетской солидарности» выступили против сокращения расходов на образование

Члены Профсоюза работников высшей школы Университетская солидарность написали заявление, в котором требуют не допускать дальнейшего сокращения расходов на образование. Министерство образования и науки РФ вынесло на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2010 гг.

rosbalt 13:27:00 CET

Эксперт: Худшего министра образования трудно представить

belaruspartisan 12:19:00 CET

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