Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Декабрь 2016 г.

12:28 В правительстве признали, что реальный уровень бедности в РФ выше статистического

Реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в том числе, из-за обширного теневого сектора. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, передает По ее словам, реальные доходы и реальные зарплаты из-за серого сектора отличаются от тех показателей, которые признаются средними и из них рассчитываются различные пособия.

rosbalt 10:33:00 CET

16.12.2016 12:00 : Голодец: Реальный уровень бедности в России выше, чем показывает официальная статистика

echomsk 10:12:00 CET

16.12.2016 14:00 : Голодец: Реальный уровень бедности россиян превышает показатели, которые демонстрирует официальная статистика

echomsk 12:29:00 CET

Голодец констатировала рост числа бедных в России

vz 11:46:00 CET

Голодец увидела разрыв между статистикой и реальной бедностью

lenta 11:54:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Olga Golodets (5)

Tatyana Golikova (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Development

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.