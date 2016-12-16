|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Декабрь 2016 г.
|
|
12:28 В правительстве признали, что реальный уровень бедности в РФ выше статистического
|
Реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в том числе, из-за обширного теневого сектора. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, передает По ее словам, реальные доходы и реальные зарплаты из-за серого сектора отличаются от тех показателей, которые признаются средними и из них рассчитываются различные пособия.
rosbalt 10:33:00 CET
|
|
|