|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Декабрь 2016 г.
|
|
11:35 Вице-премьер Украины: Украина закупает у ДНР и ЛНР 9 млн тонн угля в год
|
Украина закупает до 9 млн тонн угля в год на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом, как передает LB.ua, сообщил вице-премьер Владимир Кистион. Мы получаем из оккупированных территорий уголь в объеме до 9 млн тонн в год, сказал он. Кистион добавил, что уголь поставляется компаниями, которые зарегистрированы и платят налоги на Украине.
rosbalt 10:33:00 CET
|
|
|
|