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16 Декабрь 2016 г.

11:35 Вице-премьер Украины: Украина закупает у ДНР и ЛНР 9 млн тонн угля в год

Украина закупает до 9 млн тонн угля в год на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом, как передает LB.ua, сообщил вице-премьер Владимир Кистион. Мы получаем из оккупированных территорий уголь в объеме до 9 млн тонн в год, сказал он. Кистион добавил, что уголь поставляется компаниями, которые зарегистрированы и платят налоги на Украине.

rosbalt 10:33:00 CET

Украина закупает до 9 млн тонн угля в год на оккупированных территориях Донбасса

interfax-ua-ru 9:33:00 CET

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