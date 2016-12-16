Украина закупает до 9 млн тонн угля в год на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом, как передает LB.ua, сообщил вице-премьер Владимир Кистион. Мы получаем из оккупированных территорий уголь в объеме до 9 млн тонн в год, сказал он. Кистион добавил, что уголь поставляется компаниями, которые зарегистрированы и платят налоги на Украине. rosbalt 10:33:00 CET