13:12 Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на нефть Brent в 2017 году Американский инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на нефть эталонных сортов Brent и WTI во II квартале 2017 года до $59 с $56,5 за баррель и до $57,5 с $55 за баррель соответственно. Мы ожидаем, что в целом в течение первого полугодия 2017 года рынок нефти останется сбалансированным,.... rosbalt 11:21:00 CET Аналитики инвестбанка повысили прогноз по цене на нефть Brent в 2017 г. до $59 за барр. zonakz 14:10:00 CET