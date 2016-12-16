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16 Декабрь 2016 г.
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13:12 Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на нефть Brent в 2017 году
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Американский инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на нефть эталонных сортов Brent и WTI во II квартале 2017 года до $59 с $56,5 за баррель и до $57,5 с $55 за баррель соответственно. Мы ожидаем, что в целом в течение первого полугодия 2017 года рынок нефти останется сбалансированным,....
rosbalt 11:21:00 CET
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