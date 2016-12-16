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16 Декабрь 2016 г.

13:12 Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на нефть Brent в 2017 году

Американский инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на нефть эталонных сортов Brent и WTI во II квартале 2017 года до $59 с $56,5 за баррель и до $57,5 с $55 за баррель соответственно. Мы ожидаем, что в целом в течение первого полугодия 2017 года рынок нефти останется сбалансированным,....

rosbalt 11:21:00 CET

Аналитики инвестбанка повысили прогноз по цене на нефть Brent в 2017 г. до $59 за барр.

zonakz 14:10:00 CET

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