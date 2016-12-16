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16 Декабрь 2016 г.
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Новак заявил о согласии «Роснефти» сократить объемы добычи нефти
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Российская компания Роснефть снизит добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, согласна ли Роснефть снизить добычу, сообщает Новак сказал, что все компании согласны снижать добычу. Соглашение о сокращении нефтедобычи до 32,5 млн барр.
rbc 12:06:00 CET
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