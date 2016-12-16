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16 Декабрь 2016 г.

Новак заявил о согласии «Роснефти» сократить объемы добычи нефти

Российская компания Роснефть снизит добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, согласна ли Роснефть снизить добычу, сообщает Новак сказал, что все компании согласны снижать добычу. Соглашение о сокращении нефтедобычи до 32,5 млн барр.

rbc 12:06:00 CET

Эксперт назвал факторы, влияющие на эффективность сделки ОПЕК о сокращении нефтедобычи

zonakz 9:38:00 CET

S&amp;P улучшило прогноз нефтяных цен на 2017 г.

zonakz 6:08:00 CET

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