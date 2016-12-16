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16 Декабрь 2016 г.

Цирк на Фонтанке проверяет полиция

Полиция Санкт-Петербурга проводит оперативные мероприятия в Цирке на Фонтанке. Идет выемка документов. В пресс-службе МВД по Санкт Петербургу проверку в Цирке на Фонтанке подтвердили, но пока воздержались от комментариев, сообщает По данным СМИ, в цирке изымают документы, связанный с возможными хищениями бюджетных средств в 20142015 годах.

ntv 13:55:00 CET

В Цирке на Фонтанке идет выемка документов

kommersant 13:30:00 CET

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