Полиция Санкт-Петербурга проводит оперативные мероприятия в Цирке на Фонтанке. Идет выемка документов. В пресс-службе МВД по Санкт Петербургу проверку в Цирке на Фонтанке подтвердили, но пока воздержались от комментариев, сообщает По данным СМИ, в цирке изымают документы, связанный с возможными хищениями бюджетных средств в 20142015 годах. ntv 13:55:00 CET