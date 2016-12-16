Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Декабрь 2016 г.

Европейский университет возобновил работу после приостановки лицензии

Европейский университет в Санкт-Петербурге возобновил учебный процесс. Руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова рассказала Новой газете, что в вузе решили возобновить занятия после того, как был изменен статус действия лицензии. После изменения статуса действия лицензии, мы решили возобновить работу.

novayagazeta 12:36:00 CET

Европейский университет возобновил работу после приостановки лицензии

rbc 12:06:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Dmitry Medvedev (2)

Vladimir Putin (1)

Denis Manturov (1)

Сергей Скворцов (1)

Сергея Скворцова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.