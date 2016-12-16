Европейский университет в Санкт-Петербурге возобновил учебный процесс. Руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова рассказала Новой газете, что в вузе решили возобновить занятия после того, как был изменен статус действия лицензии. После изменения статуса действия лицензии, мы решили возобновить работу. novayagazeta 12:36:00 CET