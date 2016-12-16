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16 Декабрь 2016 г.
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Президент Абхазии отдал оппозиции ряд постов, чтобы прекратить протесты
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Власти Абхазии и оппозиция достигли соглашения о стабилизации политической ситуации в республике: оппозиции должен отойти ряд постов, включая должность генпрокурора. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что ждет от лидеров оппозиции подписания документов, направленных на преодоление политического кризиса.
newsru 2:32:00 CET
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