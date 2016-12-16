Власти Абхазии и оппозиция достигли соглашения о стабилизации политической ситуации в республике: оппозиции должен отойти ряд постов, включая должность генпрокурора. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что ждет от лидеров оппозиции подписания документов, направленных на преодоление политического кризиса. newsru 2:32:00 CET