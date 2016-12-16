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16 Декабрь 2016 г.

Президент Абхазии отдал оппозиции ряд постов, чтобы прекратить протесты

Власти Абхазии и оппозиция достигли соглашения о стабилизации политической ситуации в республике: оппозиции должен отойти ряд постов, включая должность генпрокурора. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что ждет от лидеров оппозиции подписания документов, направленных на преодоление политического кризиса.

newsru 2:32:00 CET

16.12.2016 02:03 : Власти Абхазии и оппозиция договорились о стабилизации политической ситуации в республике

echomsk 0:31:00 CET

Президент Абхазии договорился с оппозицией о стабилизации политической ситуации в республике

kommersant 2:16:00 CET

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