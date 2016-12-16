Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Декабрь 2016 г.

Решение о переводе Дадина в другую колонию было принято в целях безопасности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение о переводе заключенного Ильдара Дадина, который жаловался на пытки в колонии №7 карельского города Сегежа, в другую колонию было принято в целях обеспечения его безопасности. Об этом в пятницу сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

itartass_ru 9:40:00 CET

СПЧ назвал причину перевода осужденного Дадина

polit 10:33:00 CET

ФСИН: Дадин переведен из колонии в Сегеже ради личной безопасности

izvestia-ru 10:07:00 CET

140 Во ФСИН назвали причину перевода Дадина в другую колонию

rosbalt 10:33:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (10)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Mikhail Fedotov (1)

Ильдара Дадина (6)

Ильдар Дадин (4)

Анастасия Зотова (1)

Валерий Максименко (1)

Татьяна Москалькова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.