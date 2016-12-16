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16 Декабрь 2016 г.
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Решение о переводе Дадина в другую колонию было принято в целях безопасности
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МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение о переводе заключенного Ильдара Дадина, который жаловался на пытки в колонии №7 карельского города Сегежа, в другую колонию было принято в целях обеспечения его безопасности. Об этом в пятницу сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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