МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение о переводе заключенного Ильдара Дадина, который жаловался на пытки в колонии №7 карельского города Сегежа, в другую колонию было принято в целях обеспечения его безопасности. Об этом в пятницу сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). itartass_ru 9:40:00 CET