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16 Декабрь 2016 г.

Помощник Трампа высказался за пересмотр введенных против РФ санкций

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон, который является одним из помощников избранного президента США Дональда Трампа, считает, что новой американской администрации следует серьезно рассмотреть возможность снятия санкций в отношении России.

itartass_ru 5:49:00 CET

СМИ: помощник Трампа обсуждает в Москве возможность отмены антироссийских санкций

ntv 0:21:00 CET

Помощник Трампа намекнул в Москве на возможность отмены санкций

belaruspartisan 2:35:00 CET

CNN узнал об обсуждении советником Трампа в Москве снятия санкций против РФ

interfax-ru 7:02:00 CET

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