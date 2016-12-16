НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон, который является одним из помощников избранного президента США Дональда Трампа, считает, что новой американской администрации следует серьезно рассмотреть возможность снятия санкций в отношении России. itartass_ru 5:49:00 CET