Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Декабрь 2016 г.

Минфин США: РФ продолжает сокращать инвестиции в американские гособлигации

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $7,4 млрд - с $82 млрд до $74,6 млрд. Такие данные содержатся в обнародованном в четверг докладе Министерства финансов США.

itartass_ru 5:49:00 CET

Рекордная с 1970-х годов распродажа госдолга США набирает обороты.

expert 12:04:00 CET

Япония отобрала у Китая статус крупнейшего кредитора США в октябре

interfax-ua-ru 8:33:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (19)

Flag
China (8)

Flag
Russian Federation (7)

Help about this topicPlaces

Washington(US)

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Антон Чудаков (1)

Lindsey Group Питер Буквар (1)

Jefferies Томаса Симонса (1)

Help about this topicOther Names

Fannie Mae (1)

Freddie Mac (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.