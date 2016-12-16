|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
16 Декабрь 2016 г.
|
|
Минфин США: РФ продолжает сокращать инвестиции в американские гособлигации
|
ВАШИНГТОН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $7,4 млрд - с $82 млрд до $74,6 млрд. Такие данные содержатся в обнародованном в четверг докладе Министерства финансов США.
itartass_ru 5:49:00 CET
|
|
|