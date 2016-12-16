Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россия обещала способствовать снятию оружейного эмбарго с Ливии и поставить вооружения армии страны, заявил председатель ливийского парламента Агила Салех. "Нам обещали, что ливийская армия получит оружие, и Россия будет взаимодействовать в решении этого вопроса с Советом Безопасности (ООН). interfax-ru 8:02:00 CET