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16 Декабрь 2016 г.

В Ливии напомнили об обещании РФ помочь со снятием оружейного эмбарго

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россия обещала способствовать снятию оружейного эмбарго с Ливии и поставить вооружения армии страны, заявил председатель ливийского парламента Агила Салех. "Нам обещали, что ливийская армия получит оружие, и Россия будет взаимодействовать в решении этого вопроса с Советом Безопасности (ООН).

interfax-ru 8:02:00 CET

11:23 Ливия напомнила РФ об обещании содействовать снятию оружейного эмбарго

rosbalt 9:33:00 CET

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