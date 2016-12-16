"В настоящий момент мы наблюдаем рассылку смс-сообщений и размещение постов в социальных сетях о закрытии банка с призывом срочно закрывать вклады. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в пресс-релизе "Ак Барса". Банк подчеркивает, что обладает "сильной ликвидной позицией и хорошим показателем достаточности капитала". interfax-ru 12:47:00 CET