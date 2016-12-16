Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дом экс-директора ФГУП "Московская антидопинговая лаборатория" Григория Родченкова мог быть построен на деньги, добытые от продажи запрещённых препаратов, такое мнение высказал в Мосгорсуде представитель следствия. "Родченков продавал запрещённые препараты нашим.... interfax-ru 11:45:00 CET