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16 Декабрь 2016 г.
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Родченкова заподозрили в обогащении за счет продажи запрещенных препаратов
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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дом экс-директора ФГУП "Московская антидопинговая лаборатория" Григория Родченкова мог быть построен на деньги, добытые от продажи запрещённых препаратов, такое мнение высказал в Мосгорсуде представитель следствия. "Родченков продавал запрещённые препараты нашим....
interfax-ru 11:45:00 CET
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