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16 Декабрь 2016 г.

Родченкова заподозрили в обогащении за счет продажи запрещенных препаратов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дом экс-директора ФГУП "Московская антидопинговая лаборатория" Григория Родченкова мог быть построен на деньги, добытые от продажи запрещённых препаратов, такое мнение высказал в Мосгорсуде представитель следствия. "Родченков продавал запрещённые препараты нашим....

interfax-ru 11:45:00 CET

Суд отменил арест имущества информатора WADA Родченкова

fontanka 9:35:00 CET

Суд заново рассмотрит ходатайство об аресте имущества Родченкова

fedpress 11:44:00 CET

Мосгорсуд направил на новый круг дело информатора WADA Родченкова

vedomosti 11:05:00 CET

Допинг-скандал: суд вернул имущество Родченкову

vesti 10:53:00 CET

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