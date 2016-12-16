Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Декабрь 2016 г.

У сына и жены экс-губернатора Сахалина уже забирают автомобили Bentley и Lexus

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Судебные приставы намерены арестовать имущество обвиняемого в коррупции экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на общую сумму более 1 млрд рублей, этот процесс уже запущен, сообщили в пресс-центре ФССП. "Общая стоимость имущества, подлежащего обращению в....

interfax-ru 11:45:00 CET

Приставы конфисковали Bentley сына экс-губернатора Хорошавина

vz 11:03:00 CET

Судебные приставы конфисковали в Москве Bentley Continental сына Хорошавина

life 10:09:00 CET

У Хорошавина начали конфисковывать имущество на 1 млрд рублей

polit 13:22:00 CET

Приставы конфискуют Bentley и Lexus у жены и сына экс-губернатора Хорошавина

vedomosti 13:09:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (7)

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (2)

Александра Хорошавина (8)

Иван Миронов (3)

Ирине Хорошавиной (2)

Сергей Карепкин (1)

Хорошавина Андрей Икрамов (1)

Александр Хорошавин (1)

Илье Хорошавину (1)

Ирине Корнеевой (1)

Сахалина Александра Хорошавина (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.