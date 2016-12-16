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16 Декабрь 2016 г.
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У сына и жены экс-губернатора Сахалина уже забирают автомобили Bentley и Lexus
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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Судебные приставы намерены арестовать имущество обвиняемого в коррупции экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на общую сумму более 1 млрд рублей, этот процесс уже запущен, сообщили в пресс-центре ФССП. "Общая стоимость имущества, подлежащего обращению в....
interfax-ru 11:45:00 CET
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