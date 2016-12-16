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16 Декабрь 2016 г.

Британцам стали чаще продавать натуральный мех под видом искусственного

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Резкое снижение цен на натуральный мех привело к тому, что в Великобритании он стал дешевле синтетики, и некоторые производители и ритейлеры начали обманывать потребителей, выдавая мех кролика, лисы или норки за искусственный, свидетельствуют данные расследования,....

interfax-ru 13:47:00 CET

Британцев обвинили в продаже натурального меха под видом искусственного

lenta 14:09:00 CET

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