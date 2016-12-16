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16 Декабрь 2016 г.
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Британцам стали чаще продавать натуральный мех под видом искусственного
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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Резкое снижение цен на натуральный мех привело к тому, что в Великобритании он стал дешевле синтетики, и некоторые производители и ритейлеры начали обманывать потребителей, выдавая мех кролика, лисы или норки за искусственный, свидетельствуют данные расследования,....
interfax-ru 13:47:00 CET
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